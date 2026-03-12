الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
البحرين تعترض وتدمر 112 صاروخاً و186 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم

البحرين تعترض وتدمر 112 صاروخاً و186 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم
12 مارس 2026 13:20

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، اعترضت ودمرت منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم، 112 صاروخاً و186 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.
وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

"الداخلية البحرينية": عدوان إيراني يستهدف خزانات وقود بالمحرق والقبض على متورطين بالتخابر مع الحرس الثوري
ترحيب خليجي وعربي واسع باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاعتداءات الإيرانية
المصدر: وام
البحرين
إيران
صواريخ باليستية
مسيرة
