إثيوبيا.. انهيارات أرضية تودي بحياة 50 شخصاً

أرشيفية
12 مارس 2026 16:08

 قال مسؤولون محليون في منطقة ​في إثيوبيا اليوم الخميس إن انهيارا أرضيا ⁠في منطقة جامو بجنوب البلاد هذا ​الأسبوع أودى ​بحياة ‌50 شخصا ⁠على ​الأقل.
وهناك مخاوف من أن 50 آخرين مفقودون بعد الانهيار ‌الأرضي الذي وقع إثر هطول ‌أمطار غزيرة.
وقال مكتب الاتصالات في منطقة ​جامو في بيان على صفحته على فيسبوك "تم تأكيد وفاة 52 شخصا، والجهود ‌المكثفة مستمرة للعثور ​على 50 لم يعرف مكانهم بعد".
وأظهرت صورة نشرتها هيئة الإذاعة ​الإثيوبية ‌على ⁠فيسبوك ‌سكانا يقفون ‌في موقع الانهيار الأرضي، وتظهر ⁠أجزاء من التلال ​المجاورة وهي مجردة من الغطاء النباتي.

رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى الإمارات في زيارة عمل
فيضانات مفاجئة في بالي الإندونيسية تخلف ضحايا ومفقودين
المصدر: وكالات
