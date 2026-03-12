إثيوبيا.. انهيارات أرضية تودي بحياة 50 شخصاً

قال مسؤولون محليون في منطقة في إثيوبيا اليوم الخميس إن انهيارا أرضيا في منطقة جامو بجنوب البلاد هذا الأسبوع أودى بحياة 50 شخصا على الأقل.
وهناك مخاوف من أن 50 آخرين مفقودون بعد الانهيار الأرضي الذي وقع إثر هطول أمطار غزيرة.
وقال مكتب الاتصالات في منطقة جامو في بيان على صفحته على فيسبوك "تم تأكيد وفاة 52 شخصا، والجهود المكثفة مستمرة للعثور على 50 لم يعرف مكانهم بعد".
وأظهرت صورة نشرتها هيئة الإذاعة الإثيوبية على فيسبوك سكانا يقفون في موقع الانهيار الأرضي، وتظهر أجزاء من التلال المجاورة وهي مجردة من الغطاء النباتي.