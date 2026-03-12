إثيوبيا.. انهيارات أرضية تودي بحياة 50 شخصاً

قال مسؤولون محليون في منطقة ​في إثيوبيا اليوم الخميس إن انهيارا أرضيا ⁠في منطقة جامو بجنوب البلاد هذا ​الأسبوع أودى ​بحياة ‌50 شخصا ⁠على ​الأقل.

وهناك مخاوف من أن 50 آخرين مفقودون بعد الانهيار ‌الأرضي الذي وقع إثر هطول ‌أمطار غزيرة.

وقال مكتب الاتصالات في منطقة ​جامو في بيان على صفحته على فيسبوك "تم تأكيد وفاة 52 شخصا، والجهود ‌المكثفة مستمرة للعثور ​على 50 لم يعرف مكانهم بعد".

وأظهرت صورة نشرتها هيئة الإذاعة ​الإثيوبية ‌على ⁠فيسبوك ‌سكانا يقفون ‌في موقع الانهيار الأرضي، وتظهر ⁠أجزاء من التلال ​المجاورة وهي مجردة من الغطاء النباتي.