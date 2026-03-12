روسيا تعلن عن "اجتماع مثمر" مع أميركا في فلوريدا

أعلن كيريل دميترييف موفد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّه عقد "اجتماعا مثمرا" الأربعاء في فلوريدا مع مفاوضين أميركيين، من بينهم ستيف ويتكوف الموفد الخاص للرئيس دونالد ترامب.

قال دميترييف في منشور على منصة إكس، "أشكر ستيف وجارد وجوش على اللقاء المثمر"، في إشارة إلى موفد ترامب وإلى صهره جارد كوشنر ومستشار البيت الأبيض جوش غريبناوم.

من جانبه، قال ستيف ويتكوف في منشور على منصة إكس بعد المحادثات "ناقشت الفرَق مجموعة متنوعة من المواضيع، وقررت البقاء على اتصال".

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن دميترييف سيعود إلى موسكو الخميس ليطلع الرئيس فلاديمير بوتين على "تفاصيل" لقاءاته في الولايات المتحدة.



