الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلن عن "اجتماع مثمر" مع أميركا في فلوريدا

كيريل دميترييف
12 مارس 2026 17:00

أعلن كيريل دميترييف موفد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّه عقد "اجتماعا مثمرا" الأربعاء في فلوريدا مع مفاوضين أميركيين، من بينهم ستيف ويتكوف الموفد الخاص للرئيس دونالد ترامب.
 قال دميترييف في منشور على منصة إكس، "أشكر ستيف وجارد وجوش على اللقاء المثمر"، في إشارة إلى موفد ترامب وإلى صهره جارد كوشنر ومستشار البيت الأبيض جوش غريبناوم.
من جانبه، قال ستيف ويتكوف في منشور على منصة إكس بعد المحادثات "ناقشت الفرَق مجموعة متنوعة من المواضيع، وقررت البقاء على اتصال".
وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن دميترييف سيعود إلى موسكو الخميس ليطلع الرئيس فلاديمير بوتين على "تفاصيل" لقاءاته في الولايات المتحدة. 

أخبار ذات صلة
قتلى ومصابون بهجومين منفصلين في أوكرانيا وروسيا
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي بحثا خلاله التطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين
المصدر: وكالات
روسيا
فلوريدا
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
أتالانتا «الجريح» للنهوض في مواجهة إنتر وميلان يترقب
الرياضة
أتالانتا «الجريح» للنهوض في مواجهة إنتر وميلان يترقب
اليوم 18:14
تغييرات فولكسفاجن تصل إلى فولفسبورج
الرياضة
تغييرات فولكسفاجن تصل إلى فولفسبورج
اليوم 17:58
الأهلي يتحدى الترجي بربع نهائي «الأبطال الأفريقي»
الرياضة
الأهلي يتحدى الترجي بربع نهائي «الأبطال الأفريقي»
اليوم 17:56
لوائح الفورمولا 1 الجديدة في «مرمى النيران»
الرياضة
لوائح الفورمولا 1 الجديدة في «مرمى النيران»
اليوم 17:55
السويد تكافئ بوتر بالعقد الدائم
الرياضة
السويد تكافئ بوتر بالعقد الدائم
اليوم 17:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©