الأخبار العالمية

مبعوث روسي يعلّق على اجتماعه مع مفاوضين أميركيين

كيريل دميترييف
12 مارس 2026 22:16

قال كيريل دميترييف موفد الرئيس الروسي إنه عقد "اجتماعا مثمرا"، أمس الأربعاء، في فلوريدا مع مفاوضين أميركيين، من بينهم ستيف ويتكوف الموفد الخاص للرئيس دونالد ترامب.
وأكد دميترييف، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أشكر ستيف وجارد وجوش على اللقاء المثمر"، في إشارة إلى موفد ترامب وإلى جارد كوشنر ومستشار البيت الأبيض جوش غريبناوم.
من جانبه، قال ستيف ويتكوف، في منشور على منصة "إكس" بعد المحادثات "ناقشت الفرَق مجموعة متنوعة من المواضيع، وقررت البقاء على اتصال".
وجاء اللقاء بعدما أعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع، رفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي، بهدف خفض الأسعار التي ارتفعت على خلفية الحرب في إيران
وقال دميترييف، اليوم في منشور عبر تطبيق تلغرام "ناقشنا مشاريع واعدة يمكن أن تساهم في استعادة العلاقات الروسية الأميركية، والوضع الحالي للأزمة في أسواق الطاقة العالمية".
وأضاف "اليوم، بدأت العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة، تفهم بشكل أفضل الدور الرئيسي... للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلا عن عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمّرة".
وأفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بأن دميترييف سيعود إلى موسكو الخميس ليطلع الرئيس الرئوسي فلاديمير بوتين على "تفاصيل" لقاءاته في الولايات المتحدة.
وقال بيسكوف، خلال مؤتمره الصحافي اليومي "من الواضح أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة بما في ذلك في أسواق الطاقة، يمكن، لا بل يجب أن يكون عاملا مهما جدا لاستقرار هذه الأسواق". 

المصدر: آ ف ب
