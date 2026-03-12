لبنان يستدعي القائم بالأعمال الإيراني

بيروت (الاتحاد)

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أمس، إنه استدعى القائم بالأعمال الإيراني، لإبلاغه رفض لبنان التدخل في شؤونه الداخلية.

وأوضح رجي، في منشور على منصة «إكس»: «رفضاً لأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، استدعيت القائم بالأعمال الإيراني للحضور، الجمعة، إلى الوزارة، وكلفت الأمين العام إبلاغه موقف لبنان الرافض لسلسلة أحداث ومواقف تمثل انتهاكاً صريحاً لسيادتنا الوطنية وخرقاً لقرارات حكومتنا».

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ذكرت في وقت سابق أمس، أن رئيس الوزراء نواف سلام طلب من وزير الخارجية استدعاء «من يلزم من السفارة الإيرانية» احتجاجاً على بيان أصدره «الحرس الثوري الإيراني» حول التعاون مع «حزب الله» في عملية ضد إسرائيل.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عقب جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، إن رئيس الحكومة نواف سلام طلب من وزير الخارجية استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانية، بعدما صدر عن الحرس الثوري حديث عن عملية جرت بالتعاون مع «حزب الله».

وأوضح مرقص أن «سلام شدد خلال الجلسة على استمرار الجهود الدبلوماسية اللبنانية الرامية إلى وقف الحرب»، موجهاً الشكر للدول التي أرسلت مساعدات إغاثية إلى لبنان في ظل التصعيد العسكري. وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش أيضاً مسألة التحريض في ظل الأوضاع المتوترة، مؤكداً أن «الحكومة ضد القمع لكنها أيضاً ضد الفتنة بأي شكل من الأشكال».

وأشار إلى أن «السلطات اللبنانية تعمل على تنظيم أوضاع النازحين نتيجة التصعيد»، لافتاً إلى فتح 592 مركز إيواء حتى الآن، مع توفر أماكن إضافية لاستقبال النازحين، بما في ذلك إمكانية استخدام المدينة الرياضية وافتتاح نحو 100 مركز إضافي إذا اقتضت الحاجة.