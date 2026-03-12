الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إيطاليا تسحب عناصر قاعدة عسكرية لها في شمال العراق

وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو
13 مارس 2026 02:39

روما (وكالات)

أعلنت إيطاليا أنها سحبت مؤقتاً جميع عناصر قاعدة عسكرية لها في عاصمة إقليم كردستان العراق عقب استهدافها بطائرة مسيّرة لم توقع إصابات، مختتمة بذلك عملية إجلاء كانت جارية أساساً. وقال وزير الدفاع غيدو كروسيتو إن سحب العناصر كان مقرراً أصلاً وسيكون مؤقتاً فحسب.
وأكّد وزير الخارجية أنتونيو تاياني أمام البرلمان سحب العناصر، بعدما كان أعرب عن إدانته بشدة الهجوم على قاعدة إيطالية في أربيل.
وأوضح تاياني أنه اتصل برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مشيداً بـ «الموقف المتوازن لحكومة الإقليم في وقت يُعدّ فيها التحلّي بالحكمة وضبط النفس أمرا ضروريا لتجنّب أي تصعيد جديد».

قاعدة عسكرية
إيطاليا
العراق
كردستان العراق
إقليم كردستان العراق
وزير الدفاع الإيطالي
أربيل
إقليم كردستان
