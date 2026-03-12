العراق.. توقف العمل بالموانئ النفطية واستمراره في «التجارية»

هدى جاسم (بغداد)

أعلن المدير العام لشركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي عن توقف العمل تماماً في الموانئ العراقية النفطية واستمراره في الموانئ التجارية.

وذكر الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية أن الإيقاف جاء بعد هجوم استهدف ناقلتي نفط في المياه الإقليمية العراقية وعلى بعد نحو 30 ميلاً بحرياً عن اليابسة العراقية، مبيناً أن إحدى الناقلات كانت محملة بمواد نفطية ومجهزة من قبل شركة «سومو» العراقية، وكانت تحمل خزاناً لتجهيز الوقود العراقي وتقوم بعمليات تحميل.

وأضاف أن ناقلة صغيرة الحجم تحمل الجنسية المالطية تعرضت لحادث انفجار غير معروف ما إذا كان قصفاً مباشراً أم زورقاً مفخخاً، مبيناً أن فرق الإنقاذ الخاصة بالشركة العامة للموانئ العراقية وبالتعاون مع القطاعات البحرية المتواجدة في منطقة التحميل دخلت إلى موقع الحادث وانتشلت 38 شخصاً بينهم متوف واحد.

وأشار إلى أن «فرق الإطفاء وهي عبارة عن ساحبات تخصصية تابعة للشركة العامة لموانئ العراق تحركت من أماكن تواجدها في ميناء البصرة النفطي لإطفاء الحرائق»، مؤكداً أن «فرق البحث والإنقاذ موجودة أيضاً وتحاول البحث عن مفقودين».

ونقلت وكالة الأنباء العراقية في وقت سابق أمس، عن الفرطوسي قوله إن ناقلة نفط أجنبية تعرضت لهجوم في المياه الإقليمية العراقية، وأن ملاكات الشركة تمكنت من إنقاذ 20 بحاراً من طاقمها.

من جهتها، وصفت خلية الإعلام الأمني العراقية استهداف ناقلتي النفط في المياه الإقليمية العراقية بـ«العمل التخريبي والجبان».

وفي السياق، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، أمس، أن مدينة أربيل تعرضت لعدة هجمات نفذتها 17 طائرة مسيرة.

وقال خوشناو إن الهجمات لم تسفر عن خسائر في الأرواح بينما انحصرت الأضرار في مواقع محدودة داخل المدينة.

ويأتي هذا التطور في سياق موجة متصاعدة من الهجمات الجوية التي تطال أربيل منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير الماضي إذ قال المحافظ نفسه أمس الأول، إن التقديرات تشير إلى أن نحو 200 طائرة مسيرة نفذت هجمات على أربيل حتى الآن، مؤكداً أن معظمها جرى اعتراضه وتدميره بواسطة منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف الدولي.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس، إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت استهداف كتيبة هندسة الميدان التابعة لفرقة المشاة الـ14 في الجيش العراقي في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية بين منتسبي القوات الأمنية أو المدنيين، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة ملابسات الحادث.

وأكدت أن القوات العراقية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتصدي لأي تهديد يستهدف أمن البلاد.