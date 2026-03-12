روسيا تعلن عن «اجتماع مثمر» مع مفاوضين أميركيين

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أعلن كيريل دميترييف، موفد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّه عقد «اجتماعاً مثمراً» في فلوريدا مع مفاوضين أميركيين، من بينهم ستيف ويتكوف، الموفد الخاص للرئيس دونالد ترامب.

وبعد انتهاء أول محادثات بين الروس والأميركيين منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، قال دميترييف في منشور على منصة «إكس»، «أشكر ستيف وجارد وجوش على اللقاء المثمر»، في إشارة إلى موفد ترامب وإلى صهره جارد كوشنر ومستشار البيت الأبيض جوش غريبناوم.

من جانبه، قال ستيف ويتكوف في منشور على منصة «إكس» بعد المحادثات «ناقشت الفرَق مجموعة متنوعة من المواضيع، وقررت البقاء على اتصال».

وكان ترامب صرّح هذا الأسبوع بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث معه عبر الهاتف الاثنين، أراد أن يجعل نفسه «مفيداً» في سياق حرب إيران.

وقال دميترييف في منشور عبر تطبيق «تلغرام»، «ناقشنا مشاريع واعدة يمكن أن تسهم في استعادة العلاقات الروسية الأميركية، والوضع الحالي للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

وأضاف «بدأت العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تفهم بشكل أفضل الدور الرئيس للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمّرة».

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن دميترييف سيعود إلى موسكو ليطلع الرئيس فلاديمير بوتين على تفاصيل لقاءاته في الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي «من الواضح أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في أسواق الطاقة، يمكن، لا بل يجب أن يكون عاملاً مهماً جداً لاستقرار هذه الأسواق». وأقرّ، مع ذلك، بأنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة الحديث عن تعاون فعّال بين البلدين في هذا المجال».

في الأثناء، أعلن الإليزيه أمس، أنّ الرئيسين إيمانويل ماكرون وفولوديمير زيلينسكي سيناقشان اليوم الجمعة «وجهات النظر بشأن شروط سلام عادل ودائم، وفي هذا الصدد، سيقيّمان الالتزامات التي تمّ التعهّد بها في إطار تحالف الراغبين بشأن الضمانات الأمنية».

وفي سياق آخر، قال زيلينسكي، أمس، إن أوكرانيا تنتظر موافقة البيت الأبيض على اتفاق مهم لإنتاج مسيَّرات، كانت كييف اقترحته العام الماضي.

وأوضح زيلينسكي، في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «الاتفاق المقترح بين الولايات المتحدة وأوكرانيا سيشمل أنواعاً مختلفة من المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي التي تعمل كنظام واحد قادر على الحماية من أسراب تضم المئات أو حتى الآلاف من المسيَّرات والصواريخ».