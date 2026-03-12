البحرية البريطانية: تعرض 3 سفن في الخليج لهجمات خلال 24 ساعة

برلين (وكالات)

أعلنت البحرية البريطانية، أمس، تعرض 3 سفن لهجمات في الخليج خلال آخر 24 ساعة، ووصفت مستوى التهديد في المنطقة بأنه «حرج».

وجاء في بيان للبحرية البريطانية أن عدد السفن والبنى التحتية البحرية التي تعرضت للاستهداف بهجمات منذ أول مارس ارتفع إلى أكثر من 20 في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان.

ونصحت البحرية البريطانية السفن المارة في المنطقة بضرورة التنسيق مع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

وفي السياق، أعلنت شركة الشحن الألمانية «هاباغ لويد» أمس، إصابة سفينة حاويات تابعة لها بشظايا قذيفة أثناء إبحارها في مضيق هرمز.

وأوضحت الشركة في بيان من مقرها بمدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، أن الإصابة أدت إلى اندلاع حريق على متن السفينة، مؤكدةً أن طاقم السفينة بخير بعد تمكنه من إخماد الحريق.