الأخبار العالمية

البحرية الأميركية: حريق حاملة الطائرات «جيرالد فورد» ليس له علاقة بالحرب

حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد»
13 مارس 2026 02:40

واشنطن (وكالات)

قالت قيادة القوات البحرية الأميركية المركزية، أمس، إن بحّارين اثنين أصيبا بجروح طفيفة على خلفية اندلاع حريق في غرف الغسيل الرئيسية لحاملة الطائرات «جيرالد فورد»، المتمركزة حالياً في البحر الأحمر للمشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران.
وأوضحت قيادة القوات البحرية الأميركية أن سبب الحريق لا يتعلق بالعمليات القتالية، وتمت السيطرة عليه.
وذكرت في بيان: «لم يلحق أي ضرر بنظام الدفع في السفينة، ولا تزال ‌حاملة الطائرات جاهزة للعمليات بكامل طاقتها. المصابان يتلقيان العلاج الطبي اللازم، وحالتهما ‌مستقرة».
وتشارك ⁠حاملة الطائرات في عمليات ‌عسكرية ضد إيران، وهي أحدث حاملات الطائرات الأميركية وأكبرها في العالم، ويعمل على ⁠متنها أكثر من 5000 بحار، وأكثر من 75 طائرة ​عسكرية.

البحرية الأميركية
أميركا
القوات البحرية
جيرالد فورد
حاملة طائرات
حاملة طائرات أميركية
حاملة الطائرات جيرالد فورد
البحر الأحمر
إيران
