الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفاة شخصين جراء سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار بسلطنة عمان

وفاة شخصين جراء سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار بسلطنة عمان
13 مارس 2026 11:14

أفاد مصدر أمني بسقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار، إحداهما في منطقة صناعية العوهي، ونتج عنها وفاة وافدين اثنين وبعض الإصابات، والأخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات، وتواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادثتين والتحقيق فيهما، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

أخبار ذات صلة
البحرين تعترض وتدمر 112 صاروخاً و186 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة

المصدر: وكالات
عمان
مسيرة
طائرة مسيرة
آخر الأخبار
ابحث عن النشأة.. فالفيردي «قلب الأسد» ورجل مدريد الحديدي!!
الرياضة
ابحث عن النشأة.. فالفيردي «قلب الأسد» ورجل مدريد الحديدي!!
اليوم 15:15
«أبوظبي للزراعة» تعزز شراكاتها المؤسسية لدعم منظومة الأمن الغذائي
علوم الدار
«أبوظبي للزراعة» تعزز شراكاتها المؤسسية لدعم منظومة الأمن الغذائي
اليوم 15:07
الثأر والانتخابات الرئاسية يسيطران على قمة برشلونة وإشبيلية
الرياضة
الثأر والانتخابات الرئاسية يسيطران على قمة برشلونة وإشبيلية
اليوم 15:04
«جولي» بطل مهرجان 11 مارس للشطرنج بالعين
الرياضة
«جولي» بطل مهرجان 11 مارس للشطرنج بالعين
اليوم 15:00
«المطارحة» تخطف الأضواء في بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية
الرياضة
«المطارحة» تخطف الأضواء في بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©