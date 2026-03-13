وفاة شخصين جراء سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار بسلطنة عمان

أفاد مصدر أمني بسقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار، إحداهما في منطقة صناعية العوهي، ونتج عنها وفاة وافدين اثنين وبعض الإصابات، والأخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات، وتواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادثتين والتحقيق فيهما، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.





