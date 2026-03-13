السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي: الاعتداءات الإيرانية تهديد جسيم للسلم والأمن الدوليين

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية (أ ف ب)
14 مارس 2026 02:10

بروكسل (الاتحاد)

رحب الاتحاد الأوروبي باعتماد القرار 2817 من قبل مجلس الأمن الدولي، والذي قدمته مملكة البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وأدان بأشد العبارات الاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي شنتها إيران وطالب بوقفها فوراً.
وأكد الاتحاد بهذه المناسبة دعمه القوي لسلامة السيادة الترابية وسيادة الدولة والاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وأدان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وشدد على أن هذه الاعتداءات، التي تستهدف منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية مدنية، تمثل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً جسيماً للسلم والأمن الدوليين.
وجدد دعوته إيران إلى وقف اعتداءاتها فوراً، وقال، إن استقرار وأمن منطقة الخليج، إلى جانب حرية الملاحة في مضيق هرمز ركيزتان أساسيتان لاستقرار الاقتصاد العالمي وربطهما بشكل جوهري بالأمن الأوروبي والعالمي وأكد مواصلة جهوده الدبلوماسية لخفض التصعيد وتحقيق حل دائم للسلام والاستقرار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط على نحو أوسع.
وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجية الأوروبي في بروكسل إن جميع الدول الأعضاء وعددها 27 شاركت في تبني القرار 2817 من قبل مجلس الأمن كجهة منسِّقة إلى جانب عدد غير مسبوق من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، في إطار تعزيز تضامن الاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون والأردن، موضحاً أن الاتحاد عبّر عن ذلك أيضاً خلال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في 5 مارس الجاري وفي المناقشات التي جرت خلال اجتماع الفيديو الذي عقده معالي أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، ومعالي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية مع مسؤولين من دول من الشرق الأوسط في التاسع من الشهر نفسه.

الاتحاد الأوروبي
أورسولا فون دير لاين
الاعتداء الإيراني
إيران
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©