انفجارات قوية تهز طهران

دوّت انفجارات قوية، مساء اليوم الجمعة، في العاصمة الإيرانية طهران، بحسب ما أفاد مراسلون صحفيون، في اليوم الرابع عشر من الحرب التي اندلعت عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، أنه نفّذ 7600 ضربة في إيران منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي، فيما أفاد البنتاغون باستهداف 15 ألف موقع في ضربات مشتركة مع إسرائيل ضد إيران.

وفي تعليقات للصحفيين في وزارة الدفاع (البنتاجون)، اليوم الجمعة، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن العمليات على إيران ستستمر.

