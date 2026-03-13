السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انفجارات قوية تهز طهران

آثار قصف على طهران
13 مارس 2026 23:42

دوّت انفجارات قوية، مساء اليوم الجمعة، في العاصمة الإيرانية طهران، بحسب ما أفاد مراسلون صحفيون، في اليوم الرابع عشر من الحرب التي اندلعت عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، أنه نفّذ 7600 ضربة في إيران منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي، فيما أفاد البنتاغون باستهداف 15 ألف موقع في ضربات مشتركة مع إسرائيل ضد إيران.
وفي تعليقات للصحفيين في وزارة الدفاع (البنتاجون)، اليوم الجمعة، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن العمليات على إيران ستستمر.
وأعلن هيغسيث أنّ أكثر من 15 ألف هدف في إيران تم قصفها منذ بدء الحرب.

المصدر: وكالات
إيران
طهران
انفجارات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©