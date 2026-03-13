السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
«مجلس التعاون»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة تهدد الاقتصاد العالمي

«مجلس التعاون»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة تهدد الاقتصاد العالمي
14 مارس 2026 02:10

المنامة (وكالات)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاجتماعات الوزارية الخليجية المشتركة مع الجانب الأردني والمصري والمغربي والبريطاني، كلاً على حدة، حققت نتائج إيجابية لتعزيز العلاقات بين الجانبين، مشدداً على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن بالوقف الفوري لجميع الاعتداءات التي تشنها على دول مجلس التعاون والأردن. 
وذكر البديوي، أن الاجتماعات عقدت في ظل ما تواجهه المنطقة من تصعيد خطير وغير مسبوق إزاء الاعتداءات الإيرانية الجائرة التي استهدفت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة، حيث طالت هذه الاعتداءات منشآت مدنية ومواقع حيوية، الأمر الذي أدى إلى إصابات وخسائر في الأرواح وأضرار مادية جسيمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.
كما أشاد، بمواقف التضامن القوي التي عبَّرت عنها هذه الدول الشقيقة والصديقة ضد الاعتداءات الإيرانية الآثمة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد الأمين العام للمجلس، أن هذه الاجتماعات المشتركة أوضحت أن خطر هذه الاعتداءات لا يقتصر على أمن دول مجلس التعاون فحسب، بل يمتد ليشمل تهديد أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية، كما أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الحيوية يمثل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة الدولية، ويعرض التجارة العالمية وأمن الطاقة العالمي لمخاطر جسيمة، مما قد يترتب عليه تبعات سلبية على الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق الدولية.
وأشار البديوي، إلى ترحيب الاجتماعات المشتركة بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) والذي أقرته 136 دولة، وأدان بأشد العبارات الاعتداءات الشنيعة التي تشنها إيران على أراضي دولة الإمارات ومملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين، كما أدان الاعتداء الإيراني على المناطق السكنية واستهداف الأعيان المدنية، والتي تسببت في وقوع خسائر في صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالمباني المدنية، وأكد مجلس الأمن حق دول مجلس التعاون والأردن في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مطالباً إيران بالالتزام بقرار مجلس الأمن بالوقف الفوري لجميع الاعتداءات التي تشنها على دول مجلس التعاون والأردن، ومطالبتها كذلك فوراً ودون قيد أو شرط بوقف أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما فيها تلك التي تقوِّض الحقوق والحريات الملاحية، خاصة حول الطرق البحرية الحيوية، ومنها مضيق هرمز وباب المندب.

