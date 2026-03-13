عدد اليوم
الصين: ضرورة احترام سيادة الدول والعودة للتفاوض

قوه جيا كون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
14 مارس 2026 02:10

بكين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
واشنطن ترسل 2200 من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط
تقارير: أميركا ترسل مزيدا من الجنود إلى المنطقة

أعلن قوه جيا كون، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس، أن الصين «قلقة» إزاء التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة احترام سيادة جميع الدول وأمنها وسلامتها الإقليمية وعدم التعدي عليها، فيما أدان أي اعتداءات غير مميّزة تستهدف المدنيين والأهداف غير العسكرية. 
وأضاف: «يجب على جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية فوراً، والعودة إلى الحوار والتفاوض في أسرع وقت ممكن، وتجنب التصعيد المستمر للوضع، ومنع انتشار النزاع وتفشيه».
وتابع: «العالم يمر بفترة جديدة من الاضطرابات والتحولات تحت تأثير الصراعات الجيوسياسية والقضايا الساخنة»، موضحاً أن عدد النزاعات العالمية يصل إلى مستوى قياسي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وشدد على موقف الصين قائلاً: «تبقى الصين على قناعة بأن القوة لا توفر حلاً، وأن الصراع المسلح سيزيد فقط من الكراهية ويؤدي إلى نشوء أزمات جديدة».
ولفت الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إلى استراتيجية الرئيس شي جين بينج في مواجهة التحديات التي تواجه جميع الدول، قائلاً: «طرح الرئيس شي جين بينج رؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام»، مضيفاً، «إن بناء عالم مشترك للجميع يأتي من خلال التمسك بالمساواة السيادية، والعدالة والإنصاف، والتضامن والتنسيق، والمنهج القائم على العمل».
وتابع: «الصين مستعدة للعمل مع جميع الدول والشعوب المحبة للسلام والملتزمة بالتنمية، للسعي نحو المبادرة العالمية للتنمية، والمبادرة العالمية للأمن، والمبادرة العالمية للحضارة، والمبادرة العالمية للحكم الرشيد، لبناء مجتمعٍ ذي مستقبل مشترك للبشرية وخلق مستقبل مشرق من السلام والتنمية للعالم».

الصين
وزارة الخارجية الصينية
الصراع في الشرق الأوسط
الشرق الأوسط
منطقة الشرق الأوسط
آخر الأخبار
دونالد ترامب يلقي خطاباً في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد إيران بضربات أشدّ
14 مارس 2026
إطلالة عامة على المسجد الأقصى المبارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل إغلاق المسجد الأقصى
14 مارس 2026
نازحون لبنانيون يجلسون داخل خيامهم في بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان
14 مارس 2026
جندي أوكراني يطلق قذيفة مدفع نحو موقع روسي في كوبيانسك - أرشيفية
الأخبار العالمية
3 قتلى بضربة روسية شرق أوكرانيا
14 مارس 2026
طائرة «كي سي 135» تزود مقاتلة بالوقود - أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل 6 من طاقم طائرة أميركية للتزود بالوقود تحطمت في العراق
14 مارس 2026
