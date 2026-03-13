السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
واشنطن ترسل 2200 من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط

عناصر من مشاة البحرية الأميركية - أرشيفية
14 مارس 2026 02:11

واشنطن (الاتحاد)

كشفت شبكة «إي بي سي نيوز» نقلاً مسؤولين أميركيين، أمس، أن قوة من مشاة البحرية الأميركية قوامها نحو 2200 جندي أرسلت إلى الشرق الأوسط. وقال المسؤولان إنه يتم توجيه وحدة استكشافية من مشاة البحرية تضم 2200 جندي على متن ثلاث سفن إنزال برمائية تابعة للبحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط.
وتنتشر الوحدة الاستكشافية الـ31 لمشاة البحرية (31st MEU) بشكل دائم في اليابان، وتعمل ضمن نطاق القيادة الأميركية لمنطقة الهندي–الهادئ، لكنها تلقت الآن أوامر بالتوجه إلى الشرق الأوسط.
وأوضحت الشبكة الأميركية أن «نشر هذه الوحدة لا يعني أنها ستُستخدم كقوة برية في إيران، لكنها توفر قدرات برية وبرمائية وجوية يمكن أن تكون متاحة للقادة العسكريين إذا دعت الحاجة».
وأضافت: «كما تضم هذه الوحدة تحديداً سرباً من مقاتلات F-35 وسرباً من طائرات MV-22 أوسبري ذات المراوح القلابة».

