مقتل 6 من طاقم طائرة أميركية للتزود بالوقود تحطمت في العراق

طائرة «كي سي 135» تزود مقاتلة بالوقود - أرشيفية
14 مارس 2026 02:11

بغداد (الاتحاد)

أعلن الجيش الأميركي، أمس، مقتل ستة من عناصره يشكّلون طاقم طائرة للتزوّد بالوقود تحطمت في غرب العراق، فيما أعلن الجيش الفرنسي مقتل جندي بهجوم مسيَّرة من طراز «شاهد» الإيرانية في شمال العراق.
من جهة أخرى، حذّرت السفارة الأميركية في بغداد رعاياها من «خطر الاختطاف» في العراق، في ظلّ تهديد مجموعات موالية لإيران في المنطقة باستهداف مصالح أميركية في ظل الحرب.
وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان: «تأكد مقتل كل أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن الطائرة الأميركية من طراز (كاي سي-135) التي سقطت في غرب العراق». وكان الجيش أفاد سابقاً بمقتل أربعة من الطاقم وتواصل عمليات الإنقاذ.
وجددت القيادة المركزية التأكيد أن تحطم الطائرة «لم يكن بسبب نيران معادية أو نيران صديقة»، وأن ملابسات الحادث ما زالت «قيد التحقيق».
وكانت القيادة المركزية تحدثت في وقت سابق عن «سقوط طائرة في غرب العراق، وهبوط طائرة ثانية بسلام».
في إقليم كردستان بشمال العراق، قتلت مسيَّرة من طراز «شاهد» الإيرانية الجندي الفرنسي أرنو فريون، البالغ 42 عاماً، في مدينة أربيل، في هجوم أُصيب فيه ستة جنود آخرين ما زالوا يتلقون العلاج.
وقال قائد كتيبته الكولونيل فرنسوا-كزافييه دو لا شيناي إن فريون «كان يقوم بمهمة تدريب» في إقليم كردستان ضمن «بعثة لمكافحة الإرهاب، ومكافحة تنظيم داعش».

