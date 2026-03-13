السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قطر تكشف عن احتياطاتها الاستراتيجية من المياه والغذاء

وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني
14 مارس 2026 01:14

كشف وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الجمعة، عن احتياطات بلاده الاستراتيجية من المياه والغذاء.

وأكد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أن دولة قطر حرصت على تعزيز مخزون الأمن الغذائي الاستراتيجي، كاشفًا أن المخزون يغطي الاحتياجات لمدة 18 شهراً.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني قوله إن الأوضاع الراهنة لم تستدعِ، حتى هذه اللحظة، استخدام هذا المخزون، بل ما زال العمل مستمرًا على دعمه وتعزيزه بشكل متواصل، كما تم فتح خطوط إمداد إضافية خلال هذه الظروف لضمان استقرار الإمدادات الغذائية.

وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمياه، أكد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أن الوضع مطمئن، وأن بلاده عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة متكاملة للأمن المائي تقوم على تعزيز القدرة التخزينية الاستراتيجية.

ولفت إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من المياه يكفي لنحو أربعة أشهر من الاستهلاك، كما أن الجهات المختصة ما تزال تعمل على تعزيز هذا المخزون ورفع قدرته التخزينية ضمن الخطط الوطنية للأمن المائي، بما يضمن استمرار توفر المياه واستدامتها في مختلف الظروف.

وعن جاهزية القطاع الصحي، نوّه بتنفيذ خطط القطاع الصحي وفق الإجراءات المعتمدة مسبقاً لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمجتمع، مشيرا إلى أنه تم، في هذا الصدد، الحفاظ على مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية الأساسية لمدة 9 أشهر، إضافة إلى مخزون من المستلزمات الطبية يكفي لمدة 12 شهراً، بما يضمن استمرار الخدمات الصحية دون أي تأثير.

