السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
تقارير: أميركا ترسل مزيدا من الجنود إلى المنطقة

حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس تريبولي"
14 مارس 2026 01:32

قالت تقارير صحفية، الجمعة، إن الولايات المتحدة أرسلت مزيدا من قوات المارينز والسفن إلى الشرق الأوسط بعد أسبوعين من الحرب التي شنتها مع إسرائيل على إيران.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس تريبولي" المتمركزة في اليابان وما عليها من قوات المارينز، هي في طريقها إلى المنطقة، بينما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نحو 2500 من مشاة البحرية على متن ثلاث سفن على الأقل يتجهون إلى الشرق الأوسط.
من جانبها، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن القوة المرسلة هي وحدة بحرية استكشافية وتضم عادة نحو 2500 جندي من مشاة البحرية والبحارة.
وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن طلب إرسال تعزيزات صدر عن القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، ووافق عليه وزير الدفاع بيت هيغسيث.
وأضافت أن في المنطقة قوات من مشاة البحرية تدعم الهجمات على إيران.
شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 شباط/فبراير على إيران التي ردت بدفعات من الطائرات المسيرة والصواريخ، فضلا عن مهاجمة سفن في مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من النفط والغاز العالميين.
ود/ص ك/ع ش 

المصدر: وكالات
