مدير عام جمارك أبوظبي يتفقد سير العمليات الجمركية في قرية الشحن بمطار زايد الدولي

تفقد راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، سير العمليات الجمركية في قرية الشحن بمركز جمرك مطار زايد الدولي، وذلك في إطار الحرص على متابعة كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز جاهزية منظومة العمل الجمركي في المنافذ الحيوية، بما يضمن استمرارية الأعمال بكفاءة ومرونة وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

تأتي الزيارة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث تواصل جمارك أبوظبي العمل بالتنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المختصة لدعم استدامة العمليات وضمان سلامة العاملين والمتعاملين، مع الحفاظ على انسيابية حركة الشحن والتجارة عبر المنافذ الجمركية في الإمارة.

واستمع المنصوري، خلال الجولة، إلى الفرق الميدانية من موظفي جمارك أبوظبي، واطّلع على جهودهم في إدارة العمليات اليومية، كما تفقد مواقع العمل للتأكد من تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، بما يسهم في توفير بيئة عمل ملائمة، وأكد أهمية الالتزام بتطبيق الخطط والإجراءات المعتمدة التي تضمن استمرارية العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة التشغيلية.

كما تضمنت الزيارة لقاء ممثلي شركات الشحن العاملة في قرية الشحن، حيث أكد حرص جمارك أبوظبي على تقديم الدعم اللازم لتسهيل ممارسة الأعمال وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من خلال الأنظمة الجمركية الذكية المطبقة في الإمارة، بما يعزز كفاءة العمليات اللوجستية، ويرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.