السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الكويت: أضرار في محيط قاعدة جوية إثر استهدافها بمسيرتين

العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية
14 مارس 2026 20:38

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم السبت، استهداف مسيرتين معاديتين لقاعدة أحمد الجابر الجوية نتج عنه وقوع بعض الأضرار المادية في محيط القاعدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، قوله إن القوات المسلحة رصدت، سبع مسيرات معادية خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تدمير ثلاث منها فيما سقطت اثنتان خارج منطقة التهديد ولم تشكلا أي خطر.
وأضاف المتحدث أن مسيرتين استهدفتا قاعدة أحمد الجابر الجوية ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في محيط القاعدة.

وأشار المتحدث إلى تعرض ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة حيث يتلقون العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة.

المصدر: وام
ليفاندوفسكي عن الانتقال إلى يوفنتوس: جنوى فاوضني في 2010!
بايرن «المنقوص» يفلت من الخسارة في ليفركوزن
أتلتيكو مدريد يعبر خيتافي بقذيفة مولينا في «الليجا»
أتالانتا يعرقل إنتر ويشعل قمة الدوري الإيطالي
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في كينيا
