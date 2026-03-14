السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
البديوي: دول الخليج تعمل من أجل خفض التصعيد

جاسم البديوي
14 مارس 2026 21:42

أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، أن دول المجلس تعمل مع المجتمع الدولي لاحتواء التصعيد في المنطقة، مشددا على أن الخيار الدبلوماسي يظل المسار الأمثل لمعالجة التوترات الراهنة. وقال البديوي، في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث" إن دول مجلس التعاون تبذل جهودا متواصلة منذ سنوات لتعزيز الحوار في مساعي تحقيق السلام.
وأضاف أن اعتداءات إيران على دول مجلس التعاون أمر لا يمكن التعامل معه، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بإدانة هذه الضربات يعد قرارا تاريخيا يعكس إجماعا دوليا على ضرورة توقف إيران عن اعتداءاتها.
وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون أوضحت مرارا أنها لا يمكن أن تكون منصة لاستهداف إيران، مؤكدا أن دول المجلس قدمت ضمانات لطهران بأن أراضيها لن تستخدم لأية أعمال عدائية ضدها.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن دول الخليج تدعم الحلول السياسية والدبلوماسية لإنهاء التصعيد القائم، لافتا إلى أن مستقبل المنطقة يكمن في الحوار والمسار السياسي، مع التأكيد على أن حماية الممرات المائية مسؤولية دولية مشتركة. 

المصدر: د ب أ
