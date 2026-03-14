ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في كينيا

أعلنت الشرطة في كينيا، اليوم السبت، ​مقتل 62 شخصا، بينهم ثمانية أطفال، منذ أن ضربت الأمطار الغزيرة ​والفيضانات العاصمة ​نيروبي ‌ومناطق أخرى ⁠في ​أواخر الأسبوع الماضي.

وأفادت الشرطة، في بيان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن ‌العاصمة كانت الأكثر تضررا حيث ‌سجلت 33 حالة وفاة.

وأضافت أن أكثر ​من 2000 أسرة نزحت في أنحاء كينيا، وأن الأمطار الغزيرة لا تزال ‌مستمرة في عدة ​مناطق.

وبدأ عمال الإغاثة في انتشال الجثث من مياه الفيضانات ​في ‌أنحاء نيروبي ⁠بعد ‌أن ‌جرفت سيول خلال الليل عشرات ⁠السيارات وعطلت الرحلات الجوية ​في أكبر مطار في شرق أفريقيا.

كانت حصيلة سابقة قالت إن عدد القتلى بلغ ​42 شخصا.