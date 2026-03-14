السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في كينيا

مياه الفيضانات تغزو شوارع نيروبي
14 مارس 2026 22:30

أعلنت الشرطة في كينيا، اليوم السبت، ​مقتل 62 شخصا، بينهم ثمانية أطفال، منذ أن ضربت الأمطار الغزيرة ​والفيضانات العاصمة ​نيروبي ‌ومناطق أخرى ⁠في ​أواخر الأسبوع الماضي.
وأفادت الشرطة، في بيان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن ‌العاصمة كانت الأكثر تضررا حيث ‌سجلت 33 حالة وفاة.
وأضافت أن أكثر ​من 2000 أسرة نزحت في أنحاء كينيا، وأن الأمطار الغزيرة لا تزال ‌مستمرة في عدة ​مناطق.
وبدأ عمال الإغاثة في انتشال الجثث من مياه الفيضانات ​في ‌أنحاء نيروبي ⁠بعد ‌أن ‌جرفت سيول خلال الليل عشرات ⁠السيارات وعطلت الرحلات الجوية ​في أكبر مطار في شرق أفريقيا.
كانت حصيلة سابقة قالت إن عدد القتلى بلغ ​42 شخصا.

أخبار ذات صلة
إثيوبيا تعلن الحداد الوطني بعد ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات
ارتفاع حصيلة فيضانات جنوب إثيوبيا إلى 64 قتيلاً
المصدر: رويترز
آخر الأخبار
ليفاندوفسكي عن الانتقال إلى يوفنتوس: جنوى فاوضني في 2010!
الرياضة
ليفاندوفسكي عن الانتقال إلى يوفنتوس: جنوى فاوضني في 2010!
اليوم 22:39
بايرن «المنقوص» يفلت من الخسارة في ليفركوزن
الرياضة
بايرن «المنقوص» يفلت من الخسارة في ليفركوزن
اليوم 22:36
أتلتيكو مدريد يعبر خيتافي بقذيفة مولينا في «الليجا»
الرياضة
أتلتيكو مدريد يعبر خيتافي بقذيفة مولينا في «الليجا»
اليوم 22:34
أتالانتا يعرقل إنتر ويشعل قمة الدوري الإيطالي
الرياضة
أتالانتا يعرقل إنتر ويشعل قمة الدوري الإيطالي
اليوم 22:32
مياه الفيضانات تغزو شوارع نيروبي
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في كينيا
اليوم 22:30
