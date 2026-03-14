ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في كينيا

أعلنت الشرطة في كينيا، اليوم السبت، مقتل 62 شخصا، بينهم ثمانية أطفال، منذ أن ضربت الأمطار الغزيرة والفيضانات العاصمة نيروبي ومناطق أخرى في أواخر الأسبوع الماضي.
وأفادت الشرطة، في بيان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن العاصمة كانت الأكثر تضررا حيث سجلت 33 حالة وفاة.
وأضافت أن أكثر من 2000 أسرة نزحت في أنحاء كينيا، وأن الأمطار الغزيرة لا تزال مستمرة في عدة مناطق.
وبدأ عمال الإغاثة في انتشال الجثث من مياه الفيضانات في أنحاء نيروبي بعد أن جرفت سيول خلال الليل عشرات السيارات وعطلت الرحلات الجوية في أكبر مطار في شرق أفريقيا.
كانت حصيلة سابقة قالت إن عدد القتلى بلغ 42 شخصا.