الأخبار العالمية

باكستان تتهم أفغانستان بـ «تجاوز الخط الأحمر»

وحدة من الجيش الباكستاني قرب الحدود مع أفغانستان (أرشيفية)
15 مارس 2026 03:45

إسلام آباد (وكالات)

قال الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، أمس، إن الحكومة الأفغانية «تجاوزت الخط الأحمر» بإطلاقها ما وصفها الجيش بأنها «مسيّرات بدائية» ضد أهداف مدنية في باكستان.
وأفاد الجيش الباكستاني باعتراض هذه الطائرات ليلة الجمعة، مشيراً إلى أنها لم تصل إلى أهدافها، بما في ذلك مقره الرئيسي في راولبندي قرب العاصمة إسلام آباد.
وأعلن الجيش الباكستاني أن حطام الطائرات المسيّرة التي أُسقطت تسبب في إصابة طفلين في كويتا بجنوب غرب البلاد، فضلاً عن جرح مدني واحد في كل من كوهات بجنوب بيشاور في شمال غرب البلاد، وراولبندي. وقالت مصادر أمنية إنه تم إغلاق المجال الجوي حول العاصمة مؤقتاً كإجراء احترازي عند رصد الطائرات المسيّرة.
وأوضح الجيش أن «الحكومة الأفغانية أطلقت عدداً قليلاً من الطائرات المسيّرة البدائية لمضايقة الشعب الباكستاني، ولم تصل هذه الطائرات إلى أهدافها المقصودة».
جاء هذا الحادث عقب هجمات شنتها باكستان ليل الخميس الجمعة أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين في العاصمة الأفغانية كابول ووفاة اثنين آخرين في مناطق حدودية.
وفي منشور عبر منصة «إكس»، أفاد مكتب زرداري بأنه يدين بشدة الهجمات بالطائرات المسيّرة على المناطق المدنية الباكستانية، قائلاً إن الحكومة الأفغانية تجاوزت الخطوط الحمراء. وأضاف: «لن تتسامح باكستان مع استهداف مدنييها، يجب ألا تُستخدم الأراضي الأفغانية في أعمال إرهابية ضد جيرانها، ستدافع باكستان عن شعبها».
وشهدت الحدود اشتباكات متكررة في الأسابيع الأخيرة، ما أعاق حركة التجارة وأجبر السكان في المنطقة على مغادرة منازلهم.

