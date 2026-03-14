قتلى وجرحى بهجوم روسي واسع على كييف

كييف (وكالات)



قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة عشر آخرون بجروح في هجوم روسي على مناطق أوكرانية عدة بينها خصوصاً العاصمة كييف حيث استُهدفت منشآت للطاقة، وفق ما أعلنت السلطات أمس.

وكتب حاكم منطقة كييف ميكولا كالاتشنيك عبر تطبيق «تلغرام»، أن المنطقة «شهدت ليلة عصيبة أخرى، وقد ارتفع عدد القتلى للأسف إلى أربعة، بينما أصيب خمسة عشر من سكان المنطقة بجروح»، محذراً من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

وبحسب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، استهدف «الهجوم الواسع» أيضاً مناطق سومي وخاركيف ودنيبرو وميكولايف، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للقوات الروسية كان البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف، ولكن للأسف، تضررت أيضاً مبان سكنية ومدارس ومتاجر مدنية.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا أطلقت 430 مسيّرة و68 صاروخاً خلال الهجوم، جرى اعتراض 402 مسيّرة منها و58 صاروخاً. وأضاف زيلينسكي «هذه الغارات الروسية تُذكّر جميع شركائنا كلّ ليلة بأن الدفاعات الجوية والصواريخ التي تُجهزها تُعدّ ضرورة يومية». ومنذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، تبدي أوكرانيا قلقا من تحويل قدرات الدفاع الجوي الغربية إلى المنطقة بدلاً من تزويد كييف بها.

وخلال زيارة الجمعة لفرنسا حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون، أعرب زيلينسكي أيضاً عن قلقه من أن الرفع الموقت للعقوبات الأميركية على النفط الروسي سيمنح موسكو فرصاً جديدة.

وقال ​الجيش البولندي، أمس، إن طائرات ⁠تابعة له وأخرى ​حليفة جرى ​نشرها ‌في ⁠وقت ​مبكر من اليوم لضمان سلامة المجال الجوي ‌البولندي بعد أن ‌شن سلاح الجو الروسي بعيد ​المدى غارات على أوكرانيا. وبولندا عضو في حلف شمال ‌الأطلسي.

وذكرت القيادة ​العملياتية للقوات المسلحة في منشور ​على ‌«إكس» ⁠بعد انتهاء ‌عمليات ‌الطيران البولندي والحليف ⁠أنه لم يتم ​رصد أي انتهاك للمجال الجوي.

في المقابل، قال الجيش الأوكراني ​أمس، إنه هاجم مصفاة أفيبسكي للنفط وميناء ⁠القوقاز في منطقة كراسنودار ​جنوب روسيا.

وقالت ​هيئة ‌الأركان العامة ⁠للقوات ​المسلحة في بيان إن الضربات تسببت في اندلاع حريق ‌في مصفاة النفط وإلحاق ‌أضرار بالميناء.

وكانت السلطات في كراسنودار ​قد ذكرت في بيان على تطبيق «تيليجرام» أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في ‌غارة على ​ميناء القوقاز، الذي يشحن الحبوب وغاز البترول المسال ويقع ​على ‌مضيق ⁠كيرتش ‌مقابل ‌شبه جزيرة القرم. وذكر البيان أن ⁠سفينة خدمات وأرصفة ​تعرضت لأضرار.

وقالت السلطات في بيان منفصل إن حريقاً اندلع في مصفاة ​أفيبسكي.