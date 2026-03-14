إسرائيل تواصل إغلاق «الأقصى»

القدس (الاتحاد)



تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، أمام الزوار والمصلين، لليوم الخامس عشر على التوالي، وسط إجراءات مشددة على الحواجز العسكرية ومداخل المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية.

من جانب آخر، أدان الأزهر الشريف، استمرار إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي لأبواب المسجد الأقصى أمام المصلين خلال شهر رمضان المبارك، وحرمانهم من أداء عباداتهم في الشهر الفضيل.

وأكد الأزهر الشريف في بيان أن هذا الفعل يمثّل استفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يجرّم الاعتداء على دور العبادة، داعياً إلى حماية المسجد الأقصى، وتمكين المصلين من أداء عباداتهم فيه بحرية وأمان وطمأنينة.