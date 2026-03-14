6 قتلى بغارات إسرائيلية في غزة

غزة (وكالات)



أفادت هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة أن ستة فلسطينيين قتلوا إثر ضربات جوية شنها الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة حتى صباح أمس.

وقالت «الهيئة»، إن طاقم الدفاع المدني أحصى «6 قتلى وعدداً من المصابين إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواطنين في مدينة غزة وفي خان يونس في الأربع وعشرين ساعة الماضية».

وأضافت «نقل قتيلان هما شرطيان إلى مستشفى ناصر في خان يونس وعدد من المصابين الذين قتل أحدهم لاحقاً، جراء قصف مسيرة إسرائيلية فجر أمس نقطة شرطة في حي الأمل» في شمال خان يونس.

وأوضحت أن 3 قتلى نقلوا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين مساء الجمعة في حي الشجاعية في شرق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن 7 قتلى إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى صباح أمس.