سوريا تتسلّم قاعدة عسكرية بعد انسحاب التحالف الدولي منها

عناصر من الجيش السوري (أرشيفية)
14 مارس 2026 23:20

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، أن قوات الجيش تسلمت قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد بعدما انسحبت منها القوات التابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.
وانضمّت سوريا رسميا إلى التحالف الدولي لمكافحة التنظيم المتشدد، بينما انسحبت القوات الأميركية من قواعد عدّة كانت تتمركز فيها في إطار التحالف خلال الشهر الماضي.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع "تسلمت قوات الجيش العربي السوري قاعدة رميلان بريف الحسكة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها".
وخلال فبراير الماضي، انسحبت الولايات المتحدة تباعا من قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية، ومن قاعدة على أطراف بلدة الشدادي، قبل أن تتقدم القوات الحكومية الى المنطقة. كما بدأت الانسحاب من قاعدة "قسرك" في محافظة الحسكة.
ونشرت الولايات المتحدة جنودا في سوريا والعراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي شكّلته في العام 2014.

المصدر: وكالات
سوريا
قاعدة عسكرية
التحالف الدولي
التحالف الدولي ضد داعش
الجيش السوري
