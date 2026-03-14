الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مباحثات مصرية أوروبية بشأن خفض التصعيد ووقف الحرب

15 مارس 2026 03:45

القاهرة (الاتحاد)

بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، سبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة، وإنهاء الحرب.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي، سبل تطوير العلاقات المصرية - الأوروبية، وسبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة.
واستعرضا «المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، واتساع رقعة الصراع وامتداده إلي دول عديدة في المنطقة».
كما شددا على «الحاجة الملحة للتحرك المشترك للعمل على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع أفكار محددة وتصور عملي لإنهاء الحرب».
وأكد المسؤولان أهمية «مواصلة التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لخفض التصعيد، والدفع بالمسار الدبلوماسي والحلول السياسية».
وأدانا الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الدول العربية، وأكدا أهمية وقفها، ووقف الحرب الدائرة في المنطقة.

أخبار ذات صلة
الولايات المتحدة تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فوراً
قرقاش: للإمارات الحق بالدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإرهابي
بدر عبد العاطي
الاتحاد الأوروبي
مصر
كايا كالاس
إيران
وزير الخارجية المصري
اتصال هاتفي
مباحثات
آخر الأخبار
تصاعد الدخان من مجمع السفارة الأميركية في بغداد جراء استهدافها بطائرة مسيرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فوراً
اليوم 03:46
قرقاش: للإمارات الحق بالدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإرهابي
الأخبار العالمية
قرقاش: للإمارات الحق بالدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإرهابي
اليوم 03:46
فلسطينيون يسيرون وسط عاصفة رملية في مخيم نازحين فلسطينيين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
عاصفة رملية تضاعف مأساة سكان مخيمات غزة
اليوم 03:46
تصاعد دخان كثيف من قاعدة عسكرية في إيران عقب غارة جوية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بإبقاء «هرمز» مفتوحاً وآمناً بأي طريقة
اليوم 03:46
منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لــ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية.. مخاطرة استراتيجية ومغامرة انتحارية
اليوم 03:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©