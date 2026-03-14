مباحثات مصرية أوروبية بشأن خفض التصعيد ووقف الحرب

القاهرة (الاتحاد)



بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، سبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة، وإنهاء الحرب.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي، سبل تطوير العلاقات المصرية - الأوروبية، وسبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة.

واستعرضا «المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، واتساع رقعة الصراع وامتداده إلي دول عديدة في المنطقة».

كما شددا على «الحاجة الملحة للتحرك المشترك للعمل على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع أفكار محددة وتصور عملي لإنهاء الحرب».

وأكد المسؤولان أهمية «مواصلة التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لخفض التصعيد، والدفع بالمسار الدبلوماسي والحلول السياسية».

وأدانا الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الدول العربية، وأكدا أهمية وقفها، ووقف الحرب الدائرة في المنطقة.