الأردن: اعتراض 79 صاروخاً و«مسيّرة» إيرانية خلال أسبوع

عمّان (الاتحاد)



أعلن الجيش الأردني، أمس، اعتراض 79 صاروخاً وطائرة مسيرة من أصل 85 أُطلقت من إيران باتجاه مواقع حيوية داخل المملكة، وذلك خلال الأسبوع الثاني من الحرب.

وقالت مديرية الإعلام العسكري بالجيش، في بيان مشترك مع الأمن العام، إن «85 صاروخاً وطائرة مسيرة أُطلقت من إيران بشكل مباشر تجاه أراضي المملكة الأردنية، مستهدفة مواقع حيوية».

وأوضحت أن «79 صاروخاً وطائرة مسيرة جرى اعتراضها من قبل سلاح الجو الملكي، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد 5 مسيرات وصاروخ واحد، مما أدى إلى سقوطها داخل الأراضي الأردنية».

من جهتها، بينت مديرية الأمن العام أن عدد البلاغات الناتجة عن المتساقطات من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تعاملت معها كوادر الدفاع المدني والشرطة وصل إلى 93 بلاغاً، وكانت تتعلق بسقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع 9 إصابات ناجمة عن الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أنه «تم نقل المصابين للعلاج وحالتهم العامة متوسطة إذ غادروا المستشفى بعد تلقيهم للعلاج اللازم».