«اليونيفيل»: إصابة أحد عناصرنا جراء تعرض أحد المواقع للنيران

بيروت (الاتحاد)



أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، إصابة أحد جنودها جراء تعرض واحد من مواقعها، أمس الأول، للنيران. وقالت المتحدثة باسم «اليونيفيل» كانديس ارديل في بيان: إن «موقعاً للقوة الدولية بالقرب من ميس الجبل الحدودية في الجنوب تعرض لإصابة يرجح أنها ناجمة عن نيران رشاش ثقيل ما أدى إلى اندلاع حريق»، مضيفةً أن أحد الجنود تعرض لإصابة طفيفة أثناء توجهه إلى الملجأ.

وفي هذا الصدد، ذكرت المتحدثة جميع الأطراف بواجباتهم المتمثلة بضرورة ضمان أمن وسلامة جنود حفظ السلام في جميع الأوقات. يذكر أن بلدات ومناطق الجنوب تتعرض يومياً لقصف مدفعي وغارات جوية عنيفة جراء التصعيد العسكري الذي يشهده لبنان منذ 2 مارس الجاري.

وفي سياق متصل، أدانت قنصلية نيبال في بيروت الهجوم الذي ضرب مقر كتيبة نيبالية تعمل مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» في قرية ميس الجبل.

وتعرضت مواقع حفظ السلام في جنوب لبنان لإطلاق النار عدة مرات خلال الاشتباكات، كان آخرها في 6 مارس عندما أصيب ثلاثة جنود بجروح في قاعدة لـ«اليونيفيل».