فرنسا تعرض استضافة محادثات بين لبنان وإسرائيل

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، عن استعداد بلاده لاستضافة محادثات بين السلطات اللبنانية وإسرائيل في باريس منعاً لانزلاق لبنان إلى الفوضى.

جاء ذلك في منشور للرئيس الفرنسي على حسابه على منصة «إكس» عقب محادثات هاتفية أجراها مع القادة اللبنانيين أمس الأول.

وأكد ماكرون ضرورة تخلي «حزب الله» عن نهجه التصعيدي وإسرائيل عن أي هجوم واسع النطاق لا سيما غاراته المكثفة على لبنان.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن محادثاته مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري تناولت كل ما من شأنه الحيلولة دون انزلاق لبنان إلى الفوضى.

وأضاف أن القادة اللبنانيين أبدوا استعدادهم للدخول في محادثات مباشرة مع إسرائيل.

وفي هذا الصدد، شدد ماكرون على ضرورة أن تغتنم إسرائيل هذه الفرصة للشروع في المحادثات والتوصل إلى إيقاف لإطلاق النار وإيجاد حل دائم وتمكين السلطات اللبنانية من تنفيذ التزاماتها بما يعزز سيادة لبنان.

أمنياً، وجه الجيش الإسرائيلي، أمس، تحذيرات إلى سكان عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت مطالباً بالإخلاء الفوري والابتعاد عن المواقع التي قال إنها تابعة لـ«حزب الله».

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأحياء المشمولة بالتحذير هي «حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح»، مشيرةً إلى أن بعض هذه المناطق سبق أن تعرض للقصف بعد إنذارات مماثلة.

وأضافت أن التحذير دعا السكان إلى مغادرة المناطق المذكورة فوراً وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر، مؤكداً أن «الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة ضد أهداف تابعة للحزب في تلك المناطق».

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الجاري.

وقالت الوزارة، في تقرير يومي صادر عن مركز عمليات الطوارئ، إن «عدد الضحايا بلغ 826، بينهم 106 أطفال و65 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2009».

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد القتلى بين المسعفين إلى 31 مسعفاً، بعد العثور على مفقودين من العاملين في القطاع الصحي تحت أنقاض مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة «برج قلاوية» بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية.

كما لفت التقرير إلى أن 5 مستشفيات اضطرت إلى الإغلاق نتيجة الاعتداءات والتهديدات المستمرة.