الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
تركيا: تفعيل المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب يجب أن يكون أولوية

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (أرشيفية)
15 مارس 2026 03:45

إسطنبول (وكالات)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس، إن بلاده «ستقاوم كل أشكال الاستفزاز ولن تنجر وراءها»، مؤكداً أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لتفعيل المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن لإنهاء الحرب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده فيدان مع وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن، عقب مباحثات عقداها في أنقرة تناولت التطورات العسكرية في الشرق الأوسط.
وأضاف فيدان أن «تركيا لا تريد أن تكون طرفاً في الحرب، كما أن لدينا إرادة تامة لعدم الانجرار وراء أي استفزازات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «مستوى الردع والقدرات العسكرية لتركيا مرتفع للغاية».
 ولفت إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لتفعيل المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن لإنهاء الحرب، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة عدم تجاهل المشاكل الكامنة وراء هذا الصراع في المنطقة.

