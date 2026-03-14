ترامب يتعهد بإبقاء «هرمز» مفتوحاً وآمناً بأي طريقة

عواصم (الاتحاد، وكالات)



تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً بـ «أي طريقة»، مشيراً إلى أن دولاً عدة ستشارك بإرسال سفن حربية لتأمين المضيق، ومعتبراً أن طموحات إيران للسيطرة على الشرق الأوسط «انتهت».

وأعلن الرئيس الأميركي أمس، أن العديد من الدول - من دون تسميتها - سترسل سفناً حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لضمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشال»: «ستقوم العديد من الدول - لا سيما تلك المتضررة من إغلاق مضيق هرمز - بإرسال سفن حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لضمان بقاء المضيق مفتوحاً وآمناً».

ورغم تأكيد الرئيس الأميركي القضاء تماماً على القدرات العسكرية الإيرانية، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من «إمكانية إرسال طهران مسيرة أو اثنتين أو زرع لغم أو إطلاق صاروخ قصير المدى في أي موقع على امتداد هذا الممر المائي أو داخله مهما بلغت شدة الهزيمة التي منوا بها».

وعبر عن أمله بأن «تقوم كل من الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا وغيرها من الدول المتضررة من هذا «العائق المصطنع» بإرسال سفن إلى المنطقة لكي لا يظل مضيق هرمز يشكل تهديداً صادراً عن «دولة تم قطع رأسها بالكامل».

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه «في غضون ذلك ستقوم الولايات المتحدة بقصف السواحل الإيرانية بقوة نارية هائلة، بالإضافة إلى مواصلة استهداف القوارب والسفن الإيرانية وإخراجها من الخدمة».

وشدد على أنه «بهذه الطريقة أو بأخرى سنعمل قريباً على جعل مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً وحراً».

كما قال الرئيس الأميركي على منصة «تروث سوشيال»: إن «طموحات إيران التوسعية للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط، انتهت».

وكتب ترامب: «كان لدى إيران خطط للاستيلاء على منطقة الشرق الأوسط بأسرها ومحو إسرائيل تماماً وكما هو حال إيران ذاتها، فإن تلك الخطط قد ماتت الآن».

إلى ذلك، قال البيت الأبيض، أمس، إن الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران أسفرت عن «نتائج هائلة».

وقال البيت الأبيض في منشور على منصة «إكس»: «تحقيق سيطرة جوية كاملة ومطلقة على إيران عقب تدمير قدرتها على إطلاق الصواريخ الباليستية بشكل فعال، وفقدانها قدرتها القتالية البحرية».

وأضاف أن «الهجمات الأميركية الإسرائيلية ضد نظام طهران، التي أكملت يومها الخامس عشر، حققت نتائج هائلة».

وأرفق البيت الأبيض منشوره بصورة توضيحية، ذكر فيها أنها تظهر انخفاض هجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية بـ95 بالمئة، وتدمير أو إغراق أكثر من 90 بالمئة من سفن البحرية الإيرانية، وتنفيذ أكثر من 6 آلاف هجوم ضد أهداف داخل إيران.

إلى ذلك، أكدت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن الغارات التي شنتها على جزيرة «خرج» الإيرانية ضربت أكثر من 90 هدفاً عسكرياً من دون المساس بالبنية التحتية للنفط في الجزيرة التي تعتبر مركز تصدير البترول بإيران.

وقالت «سنتكوم» في بيان، أمس، إن قواتها نفذت ليلة أمس ضربة دقيقة واسعة النطاق على جزيرة «خرج» في إيران. وأشارت إلى أن الضربات دمرت مرافق تخزين الألغام البحرية ومخابئ تخزين الصواريخ، والعديد من المواقع العسكرية الأخرى.

وشددت على أنها «نجحت في استهداف أكثر من 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً في جزيرة خرج مع الحفاظ على البنية التحتية النفطية».



غارات قوية

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في منشور عبر منصة «تروث سوشال»، أمس الأول، أنه أصدر توجيها إلى «سنتكوم» نفذت بموجبه «واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أنها دمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية الإيرانية في جزيرة «خرج».

وأكد أن «الأسلحة الأميركية هي الأقوى والأكثر تطوراً في العالم على الإطلاق»، مضيفاً أنه «اختار عدم استهداف البنية التحتية النفطية في الجزيرة في تلك الضربات».