الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
إسرائيل: مهاجمة 200 هدف بإيران خلال 24 ساعة

تصاعد النيران والدخان في العاصمة الإيرانية طهران (أرشيفية)
15 مارس 2026 03:45

طهران (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مهاجمته أكثر من 200 هدف في إيران خلال 24 ساعة.
وقال الجيش، في بيان، إنه «هاجم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 200 بنية عسكرية تابعة للنظام الإيراني غرب ووسط البلاد».
وأعلن استهداف عشرات من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وقال إن بعضها كان محملا بالصواريخ وجاهزا للإطلاق. وذكر البيان أن الهجمات شملت أيضاً منظومات دفاع جوي ومواقع إطلاق وتخزين أسلحة، في إطار ما وصفه بـ«تعميق الضربات» ضد قدرات النظام الإيراني العسكرية.
وبحسب البيان، «نفذ سلاح الجو الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية ضد إيران نحو 400 طلعة هجومية في غرب ووسط إيران، ركزت على استهداف منظومات إطلاق الصواريخ ومنشآت الدفاع والإنتاج العسكري، بهدف تقليص عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل».

