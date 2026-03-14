الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
עדד אליום
قرقاش: للإمارات الحق بالدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإرهابي

قرقاش: للإمارات الحق بالدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإرهابي
15 مارس 2026 03:46

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات تملك حق الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإرهابي المفروض عليها، لكنها تُغلّب العقل والمنطق وتواصل ضبط النفس.

الولايات المتحدة تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فوراً
ترامب يتعهد بإبقاء «هرمز» مفتوحاً وآمناً بأي طريقة

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «بعد 1909 اعتداءات إيرانية غاشمة على دولة الإمارات، يخرج السيد عباس عراقجي ليتّهم الإمارات بالاعتداء على إيران، ضمن سياسة مرتبكة أخطأت العنوان وأضاعت البوصلة وغابت عنها الحكمة».
 وأضاف: «للإمارات حق الدفاع عن النفس في مواجهة هذا العدوان الإرهابي المفروض عليها، لكنها ما زالت تُغلّب العقل والمنطق وتواصل ضبط النفس، وتبحث عن مخرجٍ لإيران والمنطقة». 
وأردف: «في تبريره، أدان عراقجي بلاده وكرّس عزلتها وفضح عدوانها، وهو يعلم أن الإمارات بذلت حتى اللحظة الأخيرة جهوداً صادقة للوساطة بين واشنطن وطهران لتجنب هذه الحرب».
وفي وقت سابق، أمس، نشر معالي الدكتور أنور قرقاش رسالة عبر «إكس»، قال فيها: «الاستراتيجية الإيرانية التي تعكس عدم قدرتها على مواجهة الضربات الأميركية والإسرائيلية عبر استهداف دول الخليج العربي تكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً أخلاقياً وعزلةً سياسية».
وأضاف: «لن تغطي هذه الحقيقة التصريحات الإعلامية المضللة، العودة إلى الرشد تبدأ بوقف استهداف الجيران وتفعيل وساطاتهم»، مشيراً إلى أن «في الإمارات نثبت كل يوم أن صلابتنا أقوى من حقد المعتدي».

