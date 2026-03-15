أستراليا تنشر قوات لمساعدة إقليم متضرر من الفيضانات

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد إن قوات عسكرية ستنشر لمساعدة المناطق المحلية المتضررة من حالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات التي استمرت لعدة أيام في شمال البلاد.
وقال ألبانيزي إن الحكومة وافقت على نشر أفراد من القوات المسلحة الأسترالية لمساعدة المناطق المحلية المحيطة ببلدة كاثرين في الإقليم الشمالي التي تضررت من الفيضانات، على بعد حوالي 264 كيلومترا جنوبي داروين، عاصمة الولاية. وقالت وزيرة خدمات الطوارئ كريستي ماكبين في تصريحات بثها التلفزيون إن القوات ستنشر لمدة تصل إلى 14 يوما.
وقالت السلطات، التي تكافح الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الإقليم الشمالي وولاية كوينزلاند المجاورة، هذا الأسبوع إنها عثرت على جثتين خلال عمليات البحث عن اثنين من الرحالة فقدا في الفيضانات التي اجتاحت منطقة جيمبي في كوينزلاند. وسبق أن ذكرت وكالة العلوم الأسترالية أن تغير المناخ يتسبب في زيادة شدة هطول الأمطار الغزيرة قصيرة المدى في أستراليا.