الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أستراليا تنشر قوات لمساعدة إقليم متضرر من الفيضانات

فيضانات في أستراليا (أرشيفية)
15 مارس 2026 10:48

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد ​إن قوات  عسكرية ستنشر لمساعدة المناطق المحلية المتضررة من حالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات ⁠التي استمرت لعدة أيام في ​شمال البلاد.
وقال ألبانيزي ​إن ‌الحكومة وافقت على ⁠نشر ​أفراد من القوات المسلحة الأسترالية لمساعدة المناطق المحلية المحيطة ببلدة كاثرين في الإقليم الشمالي ‌التي تضررت من الفيضانات، على ‌بعد حوالي 264 كيلومترا جنوبي داروين، عاصمة الولاية. وقالت وزيرة خدمات ​الطوارئ كريستي ماكبين في تصريحات بثها التلفزيون إن القوات ستنشر لمدة تصل إلى 14 يوما.
وقالت السلطات، التي ‌تكافح الفيضانات الناجمة ​عن الأمطار الغزيرة في الإقليم الشمالي وولاية كوينزلاند المجاورة، هذا الأسبوع إنها عثرت ​على جثتين ‌خلال ⁠عمليات ‌البحث عن ‌اثنين من الرحالة فقدا في ⁠الفيضانات التي اجتاحت منطقة جيمبي في ​كوينزلاند. وسبق أن ذكرت وكالة العلوم الأسترالية أن تغير المناخ يتسبب في زيادة شدة هطول الأمطار الغزيرة قصيرة ​المدى في أستراليا.

المصدر: وكالات
أستراليا
الفيضانات
رئيس الدولة: توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع الأطفال في الإمارات أولوية قصوى
