انطلاق الانتخابات الرئاسية في الكونغو

تجري جمهورية الكونجو الديموقراطية اليوم الأحد انتخابات رئاسية من المرجح أن تمدد حكم الرئيس دينيس ساسو نجيسو. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم حوالي 6ر2 مليون شخص. ومن بين المرشحين السبعة، يعتبر ساسو نجيسو82 عاما، المرشح الأوفر حظا للفوز. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا(0600 بتوقيت جرينتش) وستغلق في الساعة السادسة مساء. ومن غير المتوقع صدور النتائج الأولية إلا بعد التصويت بعدة أيام. وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية مطلقة، فستجرى جولة إعادة بين المرشحين الرئيسيين بعد ثلاثة أسابيع.