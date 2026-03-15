الناخبون في فرنسا يتوجهون إلى الاقتراع في انتخابات بلدية

يتوجه ناخبون في فرنسا إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب رؤساء البلديات في تصويت يحظى بمتابعة واسعة قبل انتخابات رئاسية مقررة العام المقبل.

وفتحت ​مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) ​وتغلق ‌في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي. وستجرى ⁠جولة ​ثانية في عدد من المدن المتوسطة والكبيرة في 22 مارس.

وتظهر استطلاعات ‌رأي أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف قد يفوز بها.

