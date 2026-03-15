الصين والولايات المتحدة تجريان محادثات تجارية في باريس

بدأ مفاوضون تجاريون من الولايات المتحدة والصين محادثات في باريس، اليوم الأحد، لوضع خطط للتحضير لقمة مرتقبة بين رئيسي البلدين في وقت لاحق من مارس الجاري.

ويقود الوفد الأميركي وزير الخزانة سكوت بيسنت وممثل التجارة الأميركي جيميسون جرير، فيما يرأس الوفد الصيني نائب رئيس مجلس الدولة خه ليفنج، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن يستعرض المفاوضون آخر التطورات في الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي، وأن يبحثوا قضايا أخرى. ومن المرتقب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين في الفترة من 31 مارس الجاري إلى 2 أبريل المقبل.