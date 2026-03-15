الكرملين: مبعوث فرنسي زار روسيا لبحث أزمة أوكرانيا

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) أن مبعوثا فرنسيا زار روسيا في إطار الحوار حول تسوية محتملة لأزمة أوكرانيا.

وقال بيسكوف "عندما وصل الممثل الفرنسي، لم يحمل أي إشارات إيجابية. ولهذا السبب، لم يسمع هو نفسه أي شيء إيجابي"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الديناميكيات على الجبهة إيجابية بالنسبة لنا، فنحن نحرز تقدما ونقترب من تحقيق أهدافنا، ولكن كما قال الرئيس (فلاديمير) بوتين، فنحن منفتحون على تسوية دبلوماسية".

وتابع بيسكوف "لسوء الحظ، يبذل الأوروبيون كل جهودهم في محاولة إقناع الأوكرانيين بمواصلة الحرب". وأوضح المتحدث باسم الكرملين، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن "المفاوضات بشأن أوكرانيا توقفت مؤقتا، فالأميركيون لديهم أولويات أخرى، وهذا أمر مفهوم".