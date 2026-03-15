الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين: مبعوث فرنسي زار روسيا لبحث أزمة أوكرانيا

ديميتري بيسكوف
15 مارس 2026 20:36

أكد  دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) أن مبعوثا فرنسيا زار روسيا في إطار الحوار حول تسوية محتملة لأزمة أوكرانيا.
وقال بيسكوف "عندما وصل الممثل الفرنسي، لم يحمل أي إشارات إيجابية. ولهذا السبب، لم يسمع هو نفسه أي شيء إيجابي"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الديناميكيات على الجبهة إيجابية بالنسبة لنا، فنحن نحرز تقدما ونقترب من تحقيق أهدافنا، ولكن كما قال الرئيس (فلاديمير) بوتين، فنحن منفتحون على تسوية دبلوماسية".
وتابع بيسكوف "لسوء الحظ، يبذل الأوروبيون كل جهودهم في محاولة إقناع الأوكرانيين بمواصلة الحرب". وأوضح المتحدث باسم الكرملين، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن "المفاوضات بشأن أوكرانيا توقفت مؤقتا، فالأميركيون لديهم أولويات أخرى، وهذا أمر مفهوم". 

المصدر: د ب أ
دميتري بيسكوف
مبعوث
فرنسا
الأزمة الأوكرانية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©