زيلينسكي: ننتظر تحديد موعد ومكان جولة جديدة من المحادثات

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه مستعد للجولة المقبلة من محادثات السلام الثلاثية لإنهاء أزمة أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن تحديد مكان وموعد الاجتماع يعود إلى الولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات نشرت اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الاجتماع المقبل بين فرق التفاوض الأميركية والأوكرانية والروسية، إلا أن موسكولم ترسل وفدا.

وقال، خلال إحاطة إعلامية أمس السبت "نحن ننتظر ردا من الأميركيين. إما أن يغيروا الدولة التي سنلتقي فيها، أو على الروس أن يؤكدوا موافقتهم على الولايات المتحدة. نحن لا نعرقل أيا من هذه المبادرات. نريد أن يعقد اجتماع ثلاثي".

وخلال حديثه للصحفيين، حذر زيلينسكي أيضا من "مخاطر مرتفعة جدا" بأن تؤدي الحرب مع إيران إلى استنزاف مخزونات الدفاع الجوي التي تعتمد عليها أوكرانيا.

وأشار إلى أنه لا يملك صورة واضحة عن حجم المخزونات المتاحة، وأنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الجمعة، ما إذا كانت منظومات "سامب/تي" يمكن أن تشكل بديلا لبطاريات "باتريوت" الأميركية لاعتراض الصواريخ الباليستية.