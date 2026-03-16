باكستان: استهدفنا مخابئ ومنشآت إرهابيين في قندهار

إسلام آباد (وكالات)



​قال وزير الإعلام الباكستاني ⁠عطاء الله تارار ​في ​منشور على ‌منصة ⁠«إكس»، أمس، إن ‌باكستان استهدفت منشآت ومخابئ ​إرهابيين في مدينة قندهار الأفغانية في ‌غارات جوية ​خلال الليل. وأكد ذبيح الله ​مجاهد ‌المتحدث ⁠باسم ‌الحكومة ‌الأفغانية ⁠وقوع الهجمات، لكنه ​قال: إنه لم تحدث إصابات.

وفي سياق آخر، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، تقديم مساعدات عاجلة إلى 20 ألف أسرة أفغانية نزحت بسبب النزاع مع باكستان، محذّراً من أن انعدام الاستقرار المستمر سيجعل ملايين الأشخاص يعانون من جوع أشد وطأة. وجاء في بيان لممثل برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان جون أيلييف: «في أفغانستان تتعاقب الأزمات الواحدة تلو الأخرى، فبعدما عانوا من خسارة وظائف وتعرّضوا لزلازل، تجد عائلات، تعاني أصلاً من سوء التغذية، نفسها حالياً عند خطوط المواجهة».