«الكرملين»: مفاوضات أوكرانيا متعثرة ومنفتحون على السلام

رجال إطفاء أوكرانيون في موقع تعرض لغارة جوية روسية (رويترز)
16 مارس 2026 04:42

موسكو (وكالات)

أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين، أمس، أن المفاوضات المتعلقة بتسوية الأزمة الأوكرانية تشهد تعثراً في الوقت الراهن، مؤكدة انفتاح روسيا على التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن مسار المفاوضات بشأن أوكرانيا يواجه صعوبات حالياً، مبيناً أن واشنطن لديها أولويات أخرى في الوقت الراهن وهو أمر اعتبره «مفهوماً».
وأكد بيسكوف أن روسيا لا تزال منفتحة على التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والمفاوضات، مضيفاً أن ممثلاً عن السلطات الفرنسية زار روسيا في إطار الحوار القائم بين الطرفين حول الملف الأوكراني لافتا إلى أن الوضع على خطوط القتال الأمامية في منطقة العملية العسكرية الخاصة يميل لصالح روسيا.
وتأتي تصريحات بيسكوف في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لبحث ملف إنهاء النزاع في أوكرانيا الذي اندلع في فبراير 2022 وسط استمرار العمليات العسكرية وتباين مواقف الأطراف الدولية بشأن آليات التسوية السياسية.
في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات نشرت أمس، إنه مستعد للجولة المقبلة من محادثات السلام الثلاثية لإنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، لكنه أشار إلى أن تحديد مكان وموعد الاجتماع يعود إلى واشنطن وموسكو. 
وأضاف زيلينسكي أن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الاجتماع المقبل بين فرق التفاوض الأميركية والأوكرانية والروسية، والتي تضم المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلا أن موسكو رفضت إرسال وفد. 
وقال خلال إحاطة إعلامية: «ننتظر رداً من الأميركيين، إما أن يغيروا الدولة التي سنلتقي فيها، أو على الروس أن يؤكدوا موافقتهم على الولايات المتحدة، نحن لا نعرقل أياً من هذه المبادرات، نريد أن يعقد اجتماع ثلاثي».
ميدانياً، أعلن الرئيس الأوكراني، عبر صفحته على فيسبوك، أمس، أن روسيا أطلقت 1770 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 1530 قنبلة جوية موجهة، و86 صاروخاً على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

خارج الصراع

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: ننتظر تحديد موعد ومكان جولة جديدة من المحادثات
الكرملين: مبعوث فرنسي زار روسيا لبحث أزمة أوكرانيا

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أمس، أن أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي ولن ترسل المجر إليها عسكرياً واحداً ولن تمولها طالما شغل فيكتور أوربان منصب رئيس الوزراء المجري، مشدداً على أن بلاده ستظل خارج الصراع. 
وقال سيارتو، في كلمة أمام المشاركين في «مسيرة السلام» في بودابست: «تدرك بروكسل وبرلين وكييف تماماً أنه طالما ظل فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري، ستبقى المجر خارج الحرب».

آخر الأخبار
قوافل مساعدات إماراتية محمّلة بإمدادات إغاثية تدخل قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توسِّع جهودها الإنسانية لدعم أهالي غزة
اليوم 04:43
أشخاص يسيرون بموقع غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: لن نسمح لإيران بأن تهدد الشرق الأوسط مجدداً
اليوم 04:43
تواصل العدوان الإيراني السافر على دول المنطقة
الأخبار العالمية
تواصل العدوان الإيراني السافر على دول المنطقة
اليوم 04:43
سودانيون يجلسون وسط بقايا حريق اندلع في مخيم للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية يمهد لإنهاء الصراع
اليوم 04:43
سيارة متضررة قرب مبنى متضرر في أعقاب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل: لا محادثات مباشرة مع لبنان في الأيام المقبلة
اليوم 04:42
