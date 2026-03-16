الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الفارس الشهم 3» توسِّع جهودها الإنسانية لدعم أهالي غزة

قوافل مساعدات إماراتية محمّلة بإمدادات إغاثية تدخل قطاع غزة (أرشيفية)
16 مارس 2026 04:43

غزة (الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، حيث شهد الأسبوع الـ122 استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، وتعزيز المبادرات الإغاثية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وضمن الجهود المستمرة، وصلت إلى قطاع غزة حمولة جسر حميد الجوي دعماً للأسر المتضررة، وتلبية لاحتياجاتهم الأساسية في الشهر الفضيل. 

كما استقبلت العملية، خلال الأسبوع، زيارتين ووفوداً رسمية اطلعت على سير العمل الإغاثي والجهود الإنسانية المبذولة على الأرض.
وعلى صعيد الأمن الغذائي، واصلت المطابخ الشعبية التابعة للعملية عملها، حيث يعمل 25 مطبخاً شعبياً على إنتاج نحو 14 ألف وجبة طعام يومياً يستفيد منها 70 ألف مستفيد يومياً. كما تواصل 7 مخابز إنتاج 5600 ربطة خبز يومياً يستفيد منها 28 ألف مستفيد يومياً.
كما نفذت العملية خلال الأسبوع 9 مبادرات إنسانية استفاد منها 5748 شخصاً، إضافة إلى توزيع 25179 طرداً متنوعاً وفقاً للاحتياجات في مختلف المناطق الجغرافية.
وفي إطار الاستجابة للمناشدات الإنسانية، تعاملت العملية مع 800 مناشدة شملت توزيع شوادر وحقائب إغاثية وطرود غذائية، حيث تم توزيع 541 شادراً و105 أغطية و17596 جاكيتاً. 
وعلى الصعيد الصحي، قدم مركز الإمارات الطبي خدماته العلاجية لـ 2030 حالة، إضافة إلى توزيع 50 علبة حليب أطفال و115 خيمة دعماً للأسر الأكثر احتياجاً. وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تنفذها عملية «الفارس الشهم 3»؛ بهدف تعزيز صمود الأهالي في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

الفارس الشهم 3
حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
الإمارات
غزة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©