هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي

هدى جاسم (بغداد)



أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، إصابة 5 أشخاص في قصف صاروخي استهدف مطار بغداد الدولي والمنطقة المحيطة به.

وقال رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في بيان صحفي، إن المطار تعرض إلى هجوم بـ 5 صواريخ أسفر عن إصابة 5 من موظفي وعناصر أمن المطار، إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة. وأشار معن إلى أن الصواريخ استهدفت أماكن داخل حرم المطار الدولي وفي محطة لتحلية المياه وبالقرب من قاعدة جوية وسجن بغداد المركزي «الكرخ».

وبين أن القوات الأمنية شرعت فور وقوع الهجوم بعمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ مخبأة داخل مركبة في منطقة «الرضوانية» غربي العاصمة بغداد.

وأوضح أن أوامر صدرت بإعفاء آمري القواطع وضباط الاستخبارات في القاطع المعني فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع تشديد الضوابط الأمنية في محيط المناطق المستهدفة.

بدورها، حذرت مستشارية الأمن القومي في العراق، من تكرار الهجمات قرب مطار بغداد، فيما أكدت أن الهجمات تهديد مباشر وخطير لأمن وسلامة سجن الكرخ المركزي. وقالت في بيان: «استمرار هذه الاعتداءات أمر غير مقبول إطلاقاً»، مطالبةً جميع الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع أي هجمات بالطائرات المسيرة أو الصواريخ، لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة على أمن السجن والمنطقة المحيطة به، حسب وكالة الأنباء العراقية «واع».

وفي وقت سابق، حذرت السفارة الأميركية في بغداد رعاياها في العراق من مخاطر أمنية متزايدة، داعية إياهم إلى توخي الحذر وتجنب الأماكن التي قد تجعلهم أهدافاً محتملة للهجمات.