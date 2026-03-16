الاتحاد الأوروبي يناقش توسيع مهمة «أسبيدس» البحرية لتشمل مضيق هرمز

بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي احتمال توسيع مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، لتشمل مضيق هرمز.

وذكرت وسائل إعلام، نقلاً عن مسؤول مطّلع على المناقشات الجارية، أن مهمة بحرية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لضمان المرور الآمن تبدو أكثر ترجيحاً، من أن تتوجه دول الاتحاد الأوروبي إلى إيران عبر قنوات ثنائية.

وفي السياق، أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن تشككه إزاء توسيع العملية «أسبيدس» لتشمل مضيق هرمز.

وقال في تصريح صحفي: إن «المهمة التي ⁠تهدف إلى ​مساعدة ​الشحنات التجارية على المرور ‌عبر البحر ​الأحمر غير فعّالة».

وأضاف: «لهذا السبب، أشك بشدة في ‌أن توسيع نطاق أسبيدس ليشمل ​مضيق هرمز سيوفر مزيداً من الأمن».

ويقود الاتحاد الأوروبي مهمتين دفاعيتين في المنطقة هما «أتلانتا» لمكافحة القرصنة البحرية، و«أسبيدس» لحماية السفن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وتتّخذ «أسبيدس» التي تقود عملياتها إيطاليا، مقرّاً في اليونان، وتضم حالياً ثلاث سفن حربية هي فرنسية ويونانية وإيطالية.

أما مهمة «أتلانتا» فتضم سفينتين، واحدة في عُمان وأخرى في جيبوتي.