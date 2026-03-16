الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يناقش توسيع مهمة «أسبيدس» البحرية لتشمل مضيق هرمز

دخان يتصاعد بعد استهداف سفينة في البحر الأحمر (أرشيفية)
16 مارس 2026 04:42

بروكسل (الاتحاد)

بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي احتمال توسيع مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، لتشمل مضيق هرمز.
وذكرت وسائل إعلام، نقلاً عن مسؤول مطّلع على المناقشات الجارية، أن مهمة بحرية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لضمان المرور الآمن تبدو أكثر ترجيحاً، من أن تتوجه دول الاتحاد الأوروبي إلى إيران عبر قنوات ثنائية.
وفي السياق، أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن تشككه إزاء توسيع العملية «أسبيدس» لتشمل مضيق هرمز.
وقال في تصريح صحفي: إن «المهمة التي ⁠تهدف إلى ​مساعدة ​الشحنات التجارية على المرور ‌عبر البحر ​الأحمر غير فعّالة».
وأضاف: «لهذا السبب، أشك بشدة في ‌أن توسيع نطاق أسبيدس ليشمل ​مضيق هرمز سيوفر مزيداً من الأمن».
ويقود الاتحاد الأوروبي مهمتين دفاعيتين في المنطقة هما «أتلانتا» لمكافحة القرصنة البحرية، و«أسبيدس» لحماية السفن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وتتّخذ «أسبيدس» التي تقود عملياتها إيطاليا، مقرّاً في اليونان، وتضم حالياً ثلاث سفن حربية هي فرنسية ويونانية وإيطالية.
أما مهمة «أتلانتا» فتضم سفينتين، واحدة في عُمان وأخرى في جيبوتي.

أخبار ذات صلة
ترامب: لن نسمح لإيران بأن تهدد الشرق الأوسط مجدداً
تواصل العدوان الإيراني السافر على دول المنطقة
الاتحاد الأوروبي
أسبيدس
مضيق هرمز
إيران
يوهان فاديفول
الحوثيين
آخر الأخبار
قوافل مساعدات إماراتية محمّلة بإمدادات إغاثية تدخل قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توسِّع جهودها الإنسانية لدعم أهالي غزة
اليوم 04:43
أشخاص يسيرون بموقع غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: لن نسمح لإيران بأن تهدد الشرق الأوسط مجدداً
اليوم 04:43
تواصل العدوان الإيراني السافر على دول المنطقة
الأخبار العالمية
تواصل العدوان الإيراني السافر على دول المنطقة
اليوم 04:43
سودانيون يجلسون وسط بقايا حريق اندلع في مخيم للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية يمهد لإنهاء الصراع
اليوم 04:43
سيارة متضررة قرب مبنى متضرر في أعقاب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل: لا محادثات مباشرة مع لبنان في الأيام المقبلة
اليوم 04:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©