ترامب: لن نسمح لإيران بأن تهدد الشرق الأوسط مجدداً

عواصم (الاتحاد، وكالات)



أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه غير مستعد لإبرام اتفاق مع إيران في هذه المرحلة، معتبراً أن «الشروط ليست جيدة بما فيه الكفاية بعد».

وقال ترامب في اتصال هاتفي مع شبكة «إن بي سي» الإخبارية، إن «إيران ترغب في إبرام اتفاق لكن أي شروط يتم الاتفاق عليها يجب أن تكون متينة للغاية».

ورفض الرئيس الأميركي الإفصاح عن ماهية تلك الشروط في الوقت الذي تستمر الحملة العسكرية الأميركية باستهداف المواقع العسكرية في إيران». وقلل ترامب في تصريحاته من مخاوف الأميركيين بشأن ارتفاع أسعار الوقود بسبب تداعيات الحرب على إيران قائلاً «إنه يعمل مع دول عدة على وضع خطة لتأمين مضيق هرمز».

وحذر مجدداً من استهداف جزيرة «خرج» الإيرانية قائلاً: «لقد دمرت بالكامل، لكني تجنبت خطوط الطاقة لأن إعادة بنائها قد تستغرق سنوات».

وحول مصير المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، قال ترامب إنه «لا يعرف ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة»، مضيفاً «على مجتبى خامنئي أن يفعل شيئاً حكيماً للغاية إذا كان على قيد الحياة».

وأكد أن تخلي إيران عن طموحاتها النووية سيكون جزءاً من أي اتفاق محتمل، مشدداً على أن واشنطن لن تسمح لإيران بأن تمثل تهديداً للشرق الأوسط مجدداً.

في غضون ذلك، نفت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، حديث إيران أن الولايات المتحدة تستخدم طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه لمهاجمة دول المنطقة، ملقية باللوم في ذلك على طهران. وقالت «سنتكوم»، في بيان عبر منصة «إكس»، إن «وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يزعم أن الولايات المتحدة تستخدم طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه لمهاجمة دول المنطقة».

ووصف البيان، الاتهام الإيراني لواشنطن بمهاجمة دول الخليج بأنه «الكذب بعينه».

وقال إن «القوات الإيرانية أطلقت آلاف الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه جيرانها، مستهدفة بشكل عشوائي الفنادق المدنية، والمطارات التجارية، والتجمعات السكنية، والبنى التحتية الاقتصادية».

وذكرت «سنتكوم»، أن «الطائرات المسيرة الهجومية الأميركية تستهدف فقط القدرات العسكرية الإيرانية بهدف القضاء على التهديدات التي تحدق بالمنطقة».

إلى ذلك، قال وزير النقل الأميركي، شون دافي، أمس، إن الولايات المتحدة تعد خطة تأمين مدعومة من الحكومة لمساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز، في الوقت الذي تعهدت فيه إدارة ترامب بمرافقة ناقلات النفط عبر طريق الطاقة العالمي الحيوي. وقال دافي في تصريح تلفزيوني: «أعتقد أننا سنعلن قريباً خطتنا للتأمين على السفن في مضيق هرمز، وبمجرد أن تتضح لنا المخاطر الأمنية بشكل أكبر».

وأضاف: «لن تقتصر هذه الخطوة على الولايات المتحدة فحسب، بل ستشمل أيضاً الدول الشريكة لنا». وتابع: «عندما يتم توفير تلك المرافقة، ولدينا التأمين، سترون تدفق النفط».

وحول موعد بدء سريان الخطة، قال دافي إن الجيش الأميركي يعمل على تقييم الظروف الأمنية لعمليات المرافقة.

قال: «نحن جاهزون تماماً من ناحية التأمين، وهذا أمرٌ لا غنى عنه»، مضيفاً أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين يُقيّم موعد بدء عمل المرافقة البحرية. وأضاف: «قد يكون ذلك في غضون يوم، وقد يكون في غضون أسبوع».

وفي السياق، قالت رئاسة جمهورية كوريا الشقيقة إنها «تدرس بعناية» دعوة الرئيس الأميركي للحلفاء، من أجل إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز.

وقال مكتب الرئاسة الكورية في بيان: «سنتواصل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة، وسنتخذ قراراً بعد النظر بعناية في الأمر».