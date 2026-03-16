تواصل العدوان الإيراني السافر على دول المنطقة

عواصم (الاتحاد)



واصلت إيران اعتداءاتها الإرهابية السافرة على دول المنطقة، حيث أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة نحو مواقع مدنية وبنى تحتية.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 5 مسيرات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم اعتراض وتدمير مسيرة في منطقة الرياض و4 مسيرات في المنطقة الشرقية.

وبهذا الاعتداء، يرتفع عدد المسيرات التي استهدفت المملكة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية إلى 318 مسيرة، بالإضافة إلى 37 صاروخاً منها 30 صاروخاً باليستياً و7 صواريخ من نوع «كروز».

كما أعلنت قطر تصديها، أمس، لهجوم إيراني بعدد من الطائرات المسيّرة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية «قنا».

وفي الكويت، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، تعامل فرق التخلص من المتفجرات مع 12 بلاغاً مرتبطاً بسقوط شظايا ناتجة عن العمليات الدفاعية خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد البلاغات إلى 392 بلاغاً.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأكد العميد بوصليب أن مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة.

وبيَّن أنه تم تشغيل صافرات الإنذار مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 89 مرة.

وناشد العميد بوصليب الجميع التحلي بالهدوء عند تشغيل صافرات الإنذار أو سماع أصوات عمليات الاعتراض الدفاعية والبقاء في أماكن آمنة داخل المباني والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظاً على سلامة الجميع.

وفي السياق، أعلنت البحرين، أمس، اعتراض وتدمير 125 صاروخاً و211 طائرة مسيرة استهدفت أراضيها منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 125 صاروخاً و211 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين.

وأضافت أن قواتها مستمرة في مواجهة موجات متتابعة من الاعتداءات، مؤكدة جاهزية قوات الدفاع الجوي لحماية أجواء المملكة.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات السلامة، والابتعاد عن مواقع سقوط الحطام أو أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو تداول الشائعات، مع الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات.

وأكد البيان أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين.