الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
إسرائيل: تدمير 70% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الأميركي والإسرائيلي المكثف على طهران (أ ف ب)
16 مارس 2026 04:42

طهران (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن نحو 70 % من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية تعرضت للتدمير منذ بدء الحرب مع إيران قبل أكثر من أسبوعين، وفق تقديرات صادرة عن شعبة الاستخبارات العسكرية، نشرتها هيئة البث الرسمية.
وذكرت التقديرات الإسرائيلية أن الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو بالتعاون مع الولايات المتحدة استهدفت آلاف المواقع المرتبطة بالمنظومة العسكرية الإيرانية، بما في ذلك منصات إطلاق الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي ومنشآت تابعة للحرس الثوري.  
كما قال إن الضربات أدت إلى تعطيل جزء كبير من قدرات إيران الصاروخية، مشيراً إلى أن نحو 360 صاروخاً أُطلق باتجاه إسرائيل خلال الأسبوعين الأولين من الحرب، قبل أن يتراجع معدل الإطلاق لاحقا نتيجة الغارات.
وفي السياق ذاته، قال الجيش إن طائراته دمرت قرابة 100 منظومة دفاع جوي و120 منظومة رادار في إيران، إلى جانب استهداف أكثر من ألفي موقع مرتبط بمؤسسات أمنية وعسكرية. كما أشار إلى أن «الحرب أضعفت محور إيران»، مشيراً إلى أن «طهران طلبت من حلفائها في المنطقة الانخراط في المواجهة، بينما تتابع إسرائيل تطورات الجبهات المختلفة، خصوصاً في لبنان واليمن».
وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قالت تل أبيب إن الهجمات استهدفت أيضاً منشآت مرتبطة بالبحث والتطوير النووي، معلناً مقتل عدد من العلماء العاملين في المجال النووي خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

